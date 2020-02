Vídeo mostra bebé a afogar-se em piscina durante quatro minutos

Um menino de dois anos afogou-se numa piscina com várias pessoas e ficou durante quatro minutos em sofrimento sem ninguém se aperceber. Foi uma menina de nove anos que reparou e deu o alerta.

Um vídeo captado pelas câmaras do hotel mostra o menor a afogar-se sem ninguém reparar no que está a acontecer. O Departamento da Polícia de Livonia, no Michigan, nos Estados Unidos da América, partilhou o vídeo no Facebook para alertar as pessoas para a situação.

É possível ver a criança a entrar na água. Pouco tempo depois o menino é visto a abanar os braços enquanto luta para conseguir respirar. Não conseguindo aguentar, o menino acabou por se afundar. Ninguém repara no que está a acontecer.

Foi uma menina de nove anos que estava junto à piscina que viu o menino e deu o alerta à madrinha. A mulher, ao se aperceber que o menino está imóvel, atira-se à piscina para o salvar.

Duas enfermeiras que estavam no local tomaram de imediato medidas e tentaram reanimá-lo algumas vezes, com sucesso. A polícia e os bombeiros foram chamados ao local e o menino foi transportado para o hospital.

"Três crianças morrem todos os dias como resultado de afogamento. O afogamento mata mais crianças de um a quatro anos do que qualquer outra coisa, exceto defeitos de nascimento", disse o departamento da polícia.

A polícia informou que a mãe do menino estava na piscina. O caso foi entregue à promotoria por possíveis acusações, apesar de ainda não se saber se vai ser acusada.