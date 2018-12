Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Votação do Brexit adiada para janeiro

Bruxelas recusa reabrir negociações e pede a May para explicar o que pretende.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O governo britânico anunciou esta quinta-feira que a votação do acordo do Brexit no Parlamento não ocorrerá antes de 7 de janeiro devido às férias de Natal, dando espaço de manobra à primeira-ministra Theresa May para tentar obter novas concessões dos parceiros europeus na questão da salvaguarda norte-irlandesa.



No entanto, estes não sabem muito bem o que fazer para tranquilizar os divididos deputados britânicos, tendo ontem pedido a May para esclarecer o que pretende dos 27. Uma coisa é certa: as negociações do Brexit não serão reabertas.



May foi ontem recebida de forma calorosa em Bruxelas, menos de 24 horas após vencer a disputa interna pela liderança do Partido Conservador, mas os avisos não tardaram.



"Não podemos reabrir o acordo legal que foi assinado, não podemos renegociar aquilo que foi negociado durante vários meses", caucionou o PR francês Emmanuel Macron, acrescentando: "Cabe a Theresa May dizer-nos que solução política espera encontrar para garantir que o acordo é aprovado."



O chanceler austríaco Sebastian Kurz foi mais direto: "É difícil saber o que devemos oferecer a May porque não sabemos o que é preciso para ela vencer os seus oponentes", afirmou.



May reconheceu à chegada a Bruxelas que não espera "cedências imediatas" dos 27, mas mostrou vontade de "avançar depressa" para obter as "garantias necessárias", embora sem explicar quais são essas garantias.