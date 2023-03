A ofensiva Russa enterra-se na lama, sem sucesso nem glória. Começou com 180.000 homens. Falhou no ataque a Kiev em fevereiro, foi detida no Donbass em agosto. Perdeu Kharkiv e Kherson em dezembro.



À custa de mais de 100.000 mortos e feridos. Putin mobilizou mais 300.000 com que reforçou o ataque este ano.









