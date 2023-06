Um dos princípios seguidos pelo velho Doutor Homem, meu pai, era o de esperar pouco da vida e, portanto, de não aborrecer muito o seu próximo. Talvez por isso cansavam-no bastante os virtuosos, os que tinham vários remédios para a pátria e os de pele demasiado pálida, refractários à luz do sol. Quase todos eram admirados pelas tias da família, umas senhoras que gostavam de fornecer exemplos de superioridade moral para amedrontar os homens do clã, conhecidos por serem um bando pouco recomendável que ganhou fama nos restaurantes da Galiza, nos repertórios de valdevinos regionais e na evocação do passado.









