A carreira de investigação criminal da PJ deposita bastantes expectativas no Orçamento do Estado para 2023. Desde logo, que surjam refletidas verbas que permitam o reequipamento da instituição e o pagamento do valor-hora majorado para todo o trabalho suplementar, de acordo com a legislação, acabando assim com a remuneração abaixo do salário mínimo, ou a valor nenhum, vergonha que clama por solução há 22 anos.









