No discurso da Sr.ª Ministra da Justiça, produzido aquando da tomada de posse de novos Inspetores, foi referido que a PJ é um Corpo Superior de Polícia. Amiúde, a terminologia é considerada como uma comparação com outras instituições, o que não é correto.



Acontece é que as competências dos vários OPCs para efeitos de investigação criminal estão definidas na LOIC, estando assente a habilitação da PJ para os crimes mais graves e complexos.









Ver comentários