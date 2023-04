Com a greve iniciada ontem, chegou-se ao fim da linha: de um processo negocial fictício e de uma oportunidade de, com 0,4% do orçamento do Ministério da Justiça, resolver um problema que há anos perdura e que é obsceno. E o problema é: o trabalho à noite e ao fim de semana na Polícia Judiciária é pago a valores como 3,61 euros por hora.









