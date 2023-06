Recentemente todos os funcionários públicos foram aumentados em 1% e viram o subsídio de almoço acrescido. Todos não. Os trabalhadores da Polícia Judiciária não foram e só o serão em julho. A culpa, aparentemente, é do sistema (informático) que gere as remunerações e os recursos humanos da PJ, que taxa sempre o IRS nas remunerações (ao contrário do determinado pelo Governo no aumento de 1%).









Ver comentários