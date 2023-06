A mais que devida atualização ocorrida em abril dos valores pagos no trabalho suplementar dos investigadores criminais na PJ parece ter desacelerado o ímpeto reformista e criado a ilusão de que na PJ está tudo bem.



Tal não poderia estar mais longe da verdade. É que as decisões tomadas, se tiveram o condão de reduzir tensões, não deixaram de ser medidas desgarradas que não só não resolveram o problema do trabalho suplementar como o agravaram em algumas áreas e deixaram evidente a necessidade urgente da sua regulamentação.









