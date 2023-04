No processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras será permitida a passagem à disponibilidade dos trabalhadores com 55 anos de idade ou 36 anos de serviço.



Na Polícia Judiciária nunca tal foi permitido, apesar de constar em diploma legal, e de apenas depender de despacho conjunto da Justiça e das Finanças.









