Em 2022, por cada mil crianças que nasceram em Portugal, 2,6 morreram com menos de um ano. Sem desvalorizar a enorme perda que significa a morte de um bebé, esta taxa de mortalidade infantil é um resultado extraordinário do Serviço Nacional de Saúde, que ombreia com os países mais desenvolvidos.



Entre nós só foi superado, por pouco, em 2010 (2,5) e em 2020 e 2021 (2,4).









