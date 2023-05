Já ninguém nega o mal que fumar faz à saúde. Mesmo quando o debate é inflamado, todos se afirmam de acordo com as restrições em vigor. É um avanço para quem recorda o coro de vozes poderosas que, em 2007, também invocaram a liberdade individual e a sobrevivência económica.



Os dados do INE publicados esta semana são brutais: 4400 mortes anuais por cancro do pulmão, dos brônquios e da traqueia.









