Até ao lavar dos cestos é vindima

A noite eleitoral nas televisões começou com o reconhecimento de nova subida da abstenção, significativamente acima dos 44,1% de 2015. Às 20 horas, as projeções dos diferentes canais revelavam a vitória folgada do PS, mas sem maioria absoluta (exceto a SIC, que dava como limite máximo do intervalo a eleição de 117 socialistas), o que mereceu o "reconhecimento factual" por David Justino, do núcleo duro de Rui Rio....

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />