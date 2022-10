Putin está reduzido a um lutador de rua. Encostado à parede, tirou as luvas e ameaça recorrer às armas nucleares. Enquanto retira no campo de batalha, faz desfiles em Moscovo. Tenta criar uma ilusão. É revisionista.



Pela segunda vez em apenas 8 anos, altera as fronteiras na Europa. A resposta da NATO à invasão da Crimeia, em 2014, foi suave.









Ver comentários