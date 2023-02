As novas regras para justificar ausências ao trabalho por doença de curta duração são um passo seguro na simplificação da vida dos cidadãos. Atualmente, quem está doente, mesmo com doença ligeira e sem necessidade de consulta, tem de recorrer a um médico para obter um atestado. Tem de se deslocar ao centro de saúde ou ao hospital, esperar pela sua vez e ocupar o tempo do médico.









