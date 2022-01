Alguém se lembra de chover tanto que o Tejo transbordava e ano após ano, pelo menos por algumas semanas, a população de Reguengo do Alviela ficava isolada? Temos a certeza que não foi assim há muito tempo, que ainda ocorria com a regularidade dos invernos nos anos 90.Nas últimas décadas, as notícias repartem-se entre as temperaturas altas no verão e as albufeiras vazias em todas as estações.