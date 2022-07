Há sempre aquela história adaptada ao cinema por Ana Rocha – e premiada no Festival de Veneza para nosso contentamento -, para nos lembrar a razão porque a justiça é tão ficcionável; a probabilidade do erro tem o drama necessário à ação. ‘Listen’ conta a história real de uma portuguesa em Inglaterra que fica sem os filhos depois de o técnico da segurança social lhe ter aparecido em casa com a polícia - a escola detetara marcas numa das meninas, que os progenitores não sabem explicar.









