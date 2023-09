Lembram-se da altura em que a Praça do Martim Moniz tinha umas ‘casinhas’ de arquiteto com comida de chef e estava na moda? As construções, os cozinheiros, bem como os comensais, arredaram para dar lugar "à zona mais multicultural da cidade de Lisboa", o que por cá - bem como, infelizmente, em muitas outras cidades europeias - quer apenas dizer espaço público aproveitado por pessoas que passam mal.









