Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sobre Tancos escrevi aqui na altura (e um ano depois, para comemorar): é uma história que vai da tragédia à comédia e depois à ópera bufa.Mas, ao contrário do que disse o presidente da AR, segunda figura do Estado, não se revestiu de "momentos altamente cómicos", mesmo tendo como intérprete um ministro da Defesa que tanto nos queria tranquilizar informando-nos de que "não foi o maior roubo do sé... < br />