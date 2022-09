O braço alemão daquela organização estroina, mas de bons princípios, designada por PETA (traduzo literalmente: "pessoas pelo tratamento ético dos animais"), pede encarecidamente que as mulheres façam uma greve de sexo "contra os homens carnívoros".



A ideia é salvar o mundo, não só da "masculinidade tóxica" (porque os homens, sobretudo alemães, consomem mais carne do que as mulheres), mas também da reprodução de seres eventualmente omnívoros, ou seja, capazes de tudo: de comer um bife, depenicar uma asa de frango, filetar uma sardinha – tudo na companhia de salada.









