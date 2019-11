Cuidado com o cão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cheguei a Washington há três dias e a conversa é a mesma: Donald Trump.Não, como se imagina, por causa do início da investigação para o (improvável) ‘impeachment’. O motivo é outro: as palavras do Presidente depois da execução do líder do Daesh. ‘Morreu como um cão’, disse Trump, para horror de jornalistas e comentadores.< br />