Luís Montenegro e Rui Rocha foram almoçar. Fizeram bem. As melhores decisões da vida devem ser bem comidas e bem regadas, embora eu não tenha visto a presença de álcool sobre a mesa. Só Rui Rocha arriscou com um modesto copo de vinho branco. Ou seria Ice-Tea? Prefiro não saber.



Seja como for, o encontro sinaliza uma coisa: as velhas ambiguidades do PSD foram abandonadas.









