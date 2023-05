No meio das guerras entre Belém e S. Bento, passou sem grande alarde uma estátua de homenagem a Vasco Gonçalves. Encomendada pela Associação Conquistas de Abril e idealizada por Álvaro Siza, a estátua representa uma figura humana, saída do jogo Minecraft, com os braços apontados ao céu. É, numa interpretação possível, uma imagem de desespero e horror, em perfeita sintonia com a tentativa frustrada da extrema-esquerda em conduzir Portugal para o tipo de ‘democracia popular’ que fazia sucesso, à época, do outro lado da Cortina de Ferro.









Ver comentários