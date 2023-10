Leio por aí que Israel está novamente em guerra com os palestinianos. Absurdo. Israel está em guerra com o Irão e percebe-se porquê. Nos últimos tempos, multiplicaram-se as notícias sobre um ‘iminente’ acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. A acontecer, seria uma derrota para a teocracia iraniana, que passaria a contar com uma frente americana-israelita-sunita contra as suas ambições regionais.









