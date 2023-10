Marcelo Rebelo de Sousa vetou o diploma de privatização da TAP. Por boas razões? De pende. A primeira objecção do Presidente é bizarra: Marcelo quer saber qual será o papel do Estado na companhia depois da privatização? Se Deus o permitir, será mínimo ou nulo. O que, atendendo aos milhares de milhões que lá foram enterrados, só pode ser visto com alívio.









