Não precisei do PISA 2022 para saber que os nossos alunos estão piores. Qualquer professor universitário sabe o estado em que lhe chega a clientela. E as coisas só se têm agravado na última década. Razões?



As óbvias: as escolas deixaram de ser espaços de aprendizagem, avaliação e exigência. São meras ocupações de tempos livres, onde se evitam os traumas dos exames e dos chumbos.









