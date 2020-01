A fidelidade de Catarina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se Catarina Martins tivesse juízo, aproveitaria o xadrez das votações no Orçamento para mudar de vida. O PCP, que foi severamente punido nas últimas eleições, pelos vistos continua a pôr a cabeça no cepo por António Costa.Isto, que Catarina vê como concorrência, na verdade seria a sua carta de alforria. Bastaria que o Bloco recuasse na sua estratégia de colaboração com o PS e, daqui ... < br />