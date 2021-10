O Orçamento passa? Creio que sim. Embora, como aqui solitariamente se escreveu na passada semana, uma crise política com eleições antecipadas não seja assim tão descabida. As esquerdas podem não estar em grande forma – o PCP e o Bloco bem sovados nas autárquicas, o PS longe da maioria absoluta. Mas a pergunta que interessa não é saber como as esquerdas estão agora.