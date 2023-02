Estive uma única vez com Catarina Martins. Achei-a simpaticíssima. Não admira: em 2015 e 2019, quando se apresentou a eleições, foi precisamente essa simpatia que o povo premiou, sem prestar grande atenção aos delírios do partido. Em 2022, com a queda do governo e a concentração do voto útil no PS, a simpatia já não chegou.









