Os desarranjos governamentais são como as drogas: é preciso ir aumentando a dose para obter o mesmo efeito. O que era grave ontem, não é hoje; o que é grave hoje, não será amanhã. Em 2004, quando Jorge Sampaio acabou com o governo de Santana Lopes, fê-lo por causa de ‘episódios’ como as críticas de um secretário de Estado do Desporto ao primeiro-ministro.









