O PCP festejou os 150 anos de um tirano. O PCP tenciona levar avante a festa com o mesmo nome. O PCP acha "inadmissível" uma decisão judicial superior contrária aos seus interesses. E o PCP aplaudiu a coreografia da CGTP na Alameda, com o país inteiro fechado em casa. Normalmente, estes delírios e ataques só acontecem quando os comunistas estão no poder. Aqui, basta-lhes ter um governo e um Presidente no bolso – e uma oposição inexistente....