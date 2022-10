Os grandes acontecimentos desportivos sempre casaram bem com a democracia e a liberdade. Como esquecer os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936? Ou os Jogos Olímpicos de Moscovo, em 1980? O nazismo e o comunismo são as duas primeiras coisas que me ocorrem quando penso em direitos humanos.



O futebol tem um historial semelhante, com a Itália (fascista), a Argentina (de Videla) e a Rússia (putinista) a receberem campeonatos do mundo.









