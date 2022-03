Que governo é este que António Costa apresentou ao país? Com a devida vénia aos analistas, a melhor resposta veio do governador do Banco de Portugal. Crescimento económico para este ano? Será menor do que se previa. Inflação? Vai ser o dobro. E se os efeitos da guerra na Ucrânia se prolongarem e aprofundarem, será sempre a descer (o crescimento) e a subir (a inflação).