Marta Temido, ex-ministra da Saúde, está muito grata aos sectores privado e social pelo papel que tiveram na pandemia. ‘Foram mais solidários com o SNS do que as próprias entidades do SNS’, disse a dra.



Temido na SIC, sem se rir. Já o presidente socialista da Câmara de Loures, em registo mais dramático, pediu apenas que se ponderasse um regresso à gestão público-privada no Beatriz Ângelo.









Ver comentários