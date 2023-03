O governo anunciou novas medidas para combater a carestia de vida e a doutrina, como sempre, divide-se. É pouco? É muito? Não. É o que é.



Anos de empobrecimento só podiam acabar aqui: com o Estado, de mangueira na mão, a tentar apagar os incêndios que consomem as famílias. As mais pobres terão direito a uma esmola.









Ver comentários