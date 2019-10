Pulseira electrónica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ironias da história: em 2015, o PS teve uma derrota com sabor a vitória. No próximo domingo, os termos invertem-se. Sim, a vitória não parece estar em causa. Mas está em causa o sabor dessa vitória, que será amargo.Nos planos de Costa, havia dois cenários perfeitos: maioria absoluta; maioria relativa com o PAN a tapar os buracos. O objectivo era o mesmo: governar sem dar contas ao vigário.< br />