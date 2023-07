Ninguém apita o comboio

No verão animado, com espetáculos diversos e diversões por todo o lado, custa muito que ninguém ponha o comboio a apitar. Não o da cantiga dos Zimbro, mas o autêntico das ferrovias portuguesas, aquele que desde a invenção da máquina a vapor, há uns 300 anos, se tornou emblema das economias pujantes. O dramático para Portugal, como se vê no Museu Ferroviário do Entroncamento, é que o comboio chegou atrasado, pequeno, pobre e foi até preciso contratar um empresário em Espanha para fundar a Companhia Real dos Caminhos de Ferro.









