Os conflitos entre Presidente da República (PR) e primeiro-ministro (PM) são de tal forma um cromo repetido que já não nos deveriam surpreender. Nenhum PR da democracia passou sem conflito com algum dos PM com que coabitou: Eanes com Soares PM, Sá Carneiro e Balsemão; Soares com Cavaco PM; Sampaio com Durão Barroso e Santana Lopes;









Ver comentários