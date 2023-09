O que é o futuro de Espanha comparado com uma beijoca manhosa? Pelos vistos nada, dado o tempo que se tem gastado a discutir o chocho à má fila do presidente da federação espanhola de futebol a uma jogadora, em vez do beco sem saída político em que a Espanha caiu. Mas talvez esse assunto menor mereça alguma atenção.









