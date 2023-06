Continuam as desventuras da democracia americana, o que é um problema para todas as democracias. A reacção mais comum aos correntes dramas de Trump com a justiça são de regozijo. No fundo, o antigo presidente estaria a ser julgado pelo perigo que representou para a democracia. Infelizmente, a coisa vai mais fundo, pois a forma de o fazer representa ela própria um perigo para a democracia.









