O castelo do Costa

A política portuguesa entrou de vez na fase delirante. Não é que não tivesse quase sempre andado lá perto, mas a insólita comunicação ao país de António Costa do último sábado pôs-nos mesmo do lado de lá. Os receios de que a comunicação fosse usada para uma ‘teoria da cabala’ ‘redux’ não se confirmaram, mas em seu lugar surgiu algo tão mau ou pior: a partir do palácio de São Bento, com todo o peso institucional a isso associado, um primeiro-ministro (PM) que se demitiu depois de um comunicado do Ministério Público (MP) imputando-lhe suspeitas de possíveis actos criminosos e que, portanto, deveria conformar-se às funções de um governo de gestão, apareceu a defender-se dessas suspeitas.









