O que mais surpreende nas últimas sondagens não é a queda do PS, natural para um partido que está no Governo há oito anos, mas o facto de daí não resultar o crescimento simétrico do PSD. Perante um PS que atraiçoou o seu compromisso de promover riqueza com justiça social, porque razão o PSD não cativa o eleitorado central?









