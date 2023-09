De repente, deu a toda a gente para bater no Banco Central Europeu (BCE) por causa da subida das taxas de juro. Que os jornais e as televisões tenham pouquíssimos comentadores com sensibilidade para estes assuntos, ainda se percebe - apesar da sua importância, são assuntos pouco fotogénicos. Agora, os responsáveis políticos do país têm outras obrigações.









Ver comentários