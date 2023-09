O sr. Zelensky foi a Washington e não deve ter ficado muito descansado com o que viu. É verdade que o presidente Biden o recebeu entusiasticamente, ao mesmo tempo que aprovou mais 300 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia. Mas a partir daí as coisas ficaram algo confusas. Tanto o líder da maioria Democrata no Senado como o da minoria Republicana apareceram ao lado de Zelensky, mas vários senadores Republicanos mostraram hostilidade à sua presença na assembleia.









