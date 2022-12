O Tribunal Constitucional (TC) deveria ser um órgão independente, cuja missão seria garantir que a legislação produzida respeita a Constituição da República. Mas não é mais do que uma entidade onde se juntam dirigentes partidários com ligações à Justiça, a par de Juízes com ligações à Política. O TC, tal como o conhecemos, deve ser extinto.









Ver comentários