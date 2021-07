Gargalhada na praia

O som das ondas do mar sobrepõe-se a todos os outros da praia. O som que acalma, que aquece e que adormece. Que faz de fundo na leitura do livro. Mas há um, só um, que consegue ir mais alto: a gargalhada de uma criança. A que molha os pés pela primeira vez na gélida água do mar.Ou a que brinca aos castelos na areia molhada com o irmão. Ou a gargalhada do pequeno André, com quem ontem me cruzei na praia, que oferecia à avó uma fatia do “melhor bolo de cenoura do Mundo”, feita por ele, garantiu, com uma “ajudinha” da mãe, que sorridente o observava.