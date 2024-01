André Ventura encabeça lista do Chega em Lisboa

O líder do Chega, André Ventura, será o cabeça de lista do partido por Lisboa, foi revelado esta quarta-feira.A deputada Rita Matias, de 25 anos, será a mandatária nacional.Em conferência de imprensa, Ventura apontou críticas à Aliança Democrática (AD), formada pelo PSD, CDS-PP e o PPM, dizendo que a mesma não representa uma solução à direita."Para mim, torna-se evidente que as propostas apresentadas pela AD não são uma solução à direta, por isso o Chega empenhou-se e criou uma alternativa, salientou, explicando que "o que mais custa ao eleitorado de direita é ver como a esquerda se consegue juntar. Mas a direita não está disposta a fazê-lo".O presidente do Chega destacou alguns dos pontos que terá presente na campanha, tendo voltado a referir o aumento das pensões."Não queremos que haja um pensionista como menos do salário mínimo em Portugal. É preciso fazer cortes em estruturas do Estado", afirmou.Ventura terminou as declarações com a garantia de que o Chega não patrocinou as manifestações e protestos levados a cabo pelas forças de segurança nos últimos dias, apesar de defender a causa dos polícias.