André Ventura faz discurso de encerramento e garante que Chega é a "esperança que Portugal precisa"

"Disse que houve muitos avanços nas forças de segurança, mas os protestos desmentem isso (...)"Caro Pedro Nuno Santos, a mentira e manipulação não têm lugar neste congresso, mas caem que nem uma luva em si e no PS que têm governado Portugal nos últimos anos", criticou.", vincou."Que autoridade tem um homem que governava por WhatsApp e que fazia negociatas com o BE e o PCP para comprar ações do CTT e que acordou um dia a decidir a localização do aeroporto para ser desmentido pelo António Costa?", apontou.O presidente do Chega aproveitou o discurso para fazer duras críticas à governação do partido socialista, dizendo que foi "marcada por casos e casinhos" e por mentiras "que cabem como uma luva ao PS".Ventura acredita que o PS tenha caído pela corrupção. "A queda do PS é a queda de um vírus que se espalha na sociedade portuguesa mais do que se espalhou a Covid-19", afirmou. "Saiu Sócrates e anos depois veio António Costa, agora Pedro Nuno Santos. E chamam-nos a nós fascistas e radicais, não há moderação que impere no meu coração, exceto para dizer que sou absolutamente radical contra a corrupção", vincou.André Ventura prometeu que, em quatro anos, vai recuperar o tempo de serviço dos professores que foi congelado no passado, considerando que o partido tem que "ser essa voz" porque o PS e PSD deixaram de o ser.