Governo encurralado durante 226 minutos

Parlamento vai fazer balanço do terceiro ano da legislatura de António Costa antes das eleições.

Por Salomé Pinto | 01:30

Durante 226 minutos, o Governo vai ser posto à prova no debate sobre o estado da nação que arranca às 9h30 desta sexta-feira 13.



PSD e CDS vão contestar a "austeridade encapotada" e a "sobrecarga fiscal". E não serão os parceiros da Geringonça - BE, PCP e PEV - a dar a mão ao Executivo socialista. O primeiro-ministro, António Costa, arrisca-se a ficar encurralado entre a espada direita e a parede esquerda.



No balanço do terceiro ano da legislatura, o vice-presidente da bancada social-democrata, Adão Silva, acusa o Governo de se "esquecer dos portugueses, sobretudo dos mais frágeis depois dos graves incêndios do ano passado. "Muito pouco foi feito para reconstruir esse País abandonado".



O primeiro "vice" de Fernando Negrão aponta ainda críticas ao "caos no Serviço Nacional de Saúde com os sucessivos atrasos nas consultas e as demissões em massa de diretores de serviços hospitalares".



O CDS desembainha a espada fiscal, criticando os "elevados impostos indiretos, nomeadamente, sobre o combustível". "Temos uma maioria mais interessada em sobreviver do que propriamente em governar", atira o líder da bancada, Nuno Magalhães.



Do lado dos parceiros da Geringonça, Costa esbarra numa parede de exigências que começa a abanar a solução governativa. O líder da bancada bloquista, Pedro Filipe Soares, quer eliminar "os estrangulamentos do País", através da "reestruturação da dívida pública" e do "alívio das metas do défice ".



Já o PCP quer "ir mais longe" na "reposição de rendimentos", desejando que o Governo largue o "amarramento" à União Europeia e aos compromissos com "o grande capital", defende o líder da bancada , João Oliveira.



A três meses das próximas eleições legislativas e da votação do Orçamento do Estado para 2019, esta será a prova de fogo da Geringonça.



PORMENORES

Pacote laboral

As alterações ao Código do Trabalho que baixaram à especialidade serão um dos temas em debate. PSD já avisou que não viabilizará o documento se o Governo ceder ao BE e PCP.



Orçamento do Estado

O OE para 2019 só é discutido em outubro mas deverá subir ao plenário, uma vez que o PS já anda em negociações com os parceiros da Geringonça.



Serviço Nacional de Saúde

A degradação do SNS será um dos temas centrais do debate, que deverá unir PSD, CDS, BE, PCP e PEV contra o Executivo.