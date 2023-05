Ministro das Infraestruturas João Galamba demite-se

em prol da necessária tranquilidade institucional", refere em comunicado enviado às redações. A demissão acontece

que envolve o ministro e o Serviço de Informações de Segurança (SIS), que interveio na

recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro."Demito-me apesar de em momento algum ter agido em desconformidade com a lei ou contra o interesse público que sempre promovi e defendi na minha atuação enquanto governante", acrescenta.O ex-ministro das Infraestruturas termina pedindo desculpas à Chefe do Gabinete eassessoras de imprensa "que mesmo sob agressão tudo fizeram para proteger os interesses do Estado e que viram, nestes últimos dias e de modo insustentável num Estado de Direito, a sua dignidade afetada". exoneração do ex-adjunto de Galamba , Frederico Pinheiro, foi conhecida na sexta-feira. De acordo com o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba procurou omitir informação à comissão de inquérito à TAP. O SIS terá intervindo para recuperar o computador que Frederico Pinheiro levou do ministério das Infraestruturas para casa.